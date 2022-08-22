Военнослужащие должны быть готовы к любому возможному сценарию и им стоит обсудить этот вопрос со своими родными.

Британских военных призвали готовиться к отправке в Украину на войну против России. Военнослужащие должны быть готовы к любому возможному сценарию и им стоит обсудить этот вопрос со своими родными.

Об этом пишет британский таблоид Mirror со ссылкой на уорент-офицера Пола Карни и генерала Ричарда Данната.

Как пишет издание, сейчас британские военнослужащие "готовятся к отражению любой агрессии". Карни призвал солдат проверить свою физическую подготовку и позаботиться о своих близких. По его словам, в случае отправления в Украину связь военных с семьями может отсутствовать длительное время.

"Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с ними потенциальную отправку. Найдите номера сетей поддержки и соответствующих людей, которые могут им помочь, например, офицера отдела социального обеспечения", – призвал Карни.

Британский генерал Ричард Даннат не исключает отправления британских военных в Украину. По его убеждению, военнослужащие должны быть готовы к любому сценарию.

"Это не значит, что армия собирается ехать в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне в каждом аспекте жизни. Однако, учитывая войну в Европе, агрессивную Россию и обеспокоенные страны на границах России, вполне разумно, что британские солдаты реалистично смотрят на то, что может произойти", – прокомментировал он.

Как сообщал УНИАН, до 10 тысяч украинцев с незначительным военным опытом или без него смогут пройти в Великобритании интенсивные курсы "солдатской службы", что поможет им в защите Украины от российской агрессии.

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