Шенгенский пограничный кодекс позволяет отказать во въезде оккупантам.

Граждане России, которые принимали участие в войне против Украины, могут столкнуться с арестами и задержаниями на территории стран Европейского Союза.

Как пишет The Moscow Times, об этом предупредили в посольствах РФ в Германии и Нидерландах. Также говорится, что в дипломатическом представительстве России в ФРГ сообщили изданию "Известия", что хотя уголовное законодательство страны формально не предусматривает наказание за участие в вооруженных конфликтах за рубежом, преследование возможно по другим основаниям. В частности, речь идет об уголовной ответственности за вербовку на службу в интересах иностранного государства или за одобрение военных преступлений - сюда, в частности, относят и использование символов Z и V.

К тому же, в Германии с 2002 года действует Международный уголовный кодекс, позволяющий преследовать иностранцев за преступления, совершенные за пределами страны. Речь идет о том, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Генпрокуратура и Минюст ФРГ инициировали расследование в отношении преступлений, совершенных российскими военными.

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В посольстве РФ в Нидерландах уточнили, что участие в войне само по себе не является основанием для уголовного преследования в этой стране. В то же время международное право позволяет применять так называемую универсальную юрисдикцию в отношении преступлений против человечности, к которым относятся и военные преступления. Также дипломаты подчеркнули, что подобные преступления не имеют срока давности.

Не исключается и сценарий, при котором украинские власти могут обвинить российского гражданина в военных преступлениях и инициировать его розыск через Интерпол или с помощью международно-правовых соглашений об экстрадиции и правовой помощи, сторонами которых являются как Нидерланды, так и Украина.

В Еврокомиссии пояснили, что Шенгенский пограничный кодекс позволяет отказать во въезде участникам войны, однако окончательное решение принимается национальными органами каждой отдельной страны. То же касается и возможных решений об арестах или открытии уголовных дел.

Эксперты отмечают, что миграционная политика стран ЕС регулируется национальными законами, а не едиными европейскими нормами. Как отметила президент ассоциации "Comitas Gentium Франция-Россия" Карин Беше-Головко, ЕС может рекомендовать определенные действия, однако реальные решения зависят от конкретного государства.

Сейчас, по данным российских диппредставительств в Германии и Нидерландах, случаев арестов участников войны в этих странах не фиксировалось.

Задержание предателей

Как писал УНИАН, недавно в Польше задержали Кирилла Молчанова - "политэксперта" из пула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. По данным СБУ, таким образом, впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против нашего государства в информационной сфере. По данным следствия, злоумышленник был завербован и работал одновременно на две российские спецслужбы: ФСБ и внешнюю разведку, он занимался дискредитацией Украины на международной арене, а также расшатывал внутреннюю ситуацию в странах-партнерах Украины.

Говорится, что в первый год широкомасштабной войны фигурант выехал в РФ, где стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Также он был частым гостем ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. По данным СБУ, только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в прямых эфирах этого кремлевского пропагандиста, во время которых оправдывал вторжение РФ и распространял фейки о ситуации в нашей стране.

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