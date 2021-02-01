О личности убийцы и возможных мотивах преступления пока неизвестно.

Во Франции мужчина приютил у себя двоих бездомных, а потом отрезал голову одному из них и выкинул в окно.

Об этом сообщает издание Ouest France.

Инцидент произошел в понедельник, 1 февраля, в центре Тулона, в районе Кур-Лафайет. Мужчина из окна своей квартиры выбросил на улицу коробку с отрезанной человеческой головой. Местные жители предполагает, что голова принадлежит одному из бездомных, которых якобы приютил этот жилец.

Полиция полностью перекрыла район для транспорта и начала спецоперацию. Вскоре подозреваемого в убийстве задержали. О его личности и возможных мотивах преступления пока неизвестно.

На видео видно мужчину в окне, чьи руки испачканы кровью.

На других кадрах видно, как полицейские заводят в спецавтомобиль худощавого мужчину, одетого во все черное.

Серия терактов в Европе: что предшествовало

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко