Во Франции мужчина приютил у себя двоих бездомных, а потом отрезал голову одному из них и выкинул в окно.
Об этом сообщает издание Ouest France.
Инцидент произошел в понедельник, 1 февраля, в центре Тулона, в районе Кур-Лафайет. Мужчина из окна своей квартиры выбросил на улицу коробку с отрезанной человеческой головой. Местные жители предполагает, что голова принадлежит одному из бездомных, которых якобы приютил этот жилец.
Полиция полностью перекрыла район для транспорта и начала спецоперацию. Вскоре подозреваемого в убийстве задержали. О его личности и возможных мотивах преступления пока неизвестно.
На видео видно мужчину в окне, чьи руки испачканы кровью.
На других кадрах видно, как полицейские заводят в спецавтомобиль худощавого мужчину, одетого во все черное.
Серия терактов в Европе: что предшествовало
- В октябре-ноябре в Австрии, Германии и Франции произошли четыре исламистских теракта, жертвами которых стали в общей сложности 10 человек.
- Все началось с того, что 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда как пример свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.
- Позже произошло нападение на церковь в Ницце, который президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.
- После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.
- Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.
- Кроме этого во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранения получил священник.
- Вечером 2 ноября в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли огонь по людям, сидевшим в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауна в Австрии из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где была стрельба. Сначала было известно о трех погибших и не менее 15 раненых.
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