Девушка на кадрах убийства силовиками в Минске мужчины узнала своего брата (видео)
Девушка на кадрах убийства белорусскими силовиками в Минске 10 августа мужчины узнала своего брата Александра Тарайковского.
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О том, что на видео действительно зафиксировано убийство Тарайковского девушка рассказала Telegram-каналу Life Shot.
Она узнала его по одежде и полностью уверена, что это её брат.
Ранее, МВД Беларуси заявляло, что погибший якобы пытался бросить взрывное устройство в ОМОН на улице Притыцкого, но оно разорвалось у него в руке.
При этом журналисты в своем расследовании проанализировали видео и пришли к выводу, что с высокой вероятностью «убийство совершил один из бойцов спецназа КГБ Беларуси «Альфа» или спецназа МВД «Алмаз» (качество видео не позволяет отличить одних от других)».
Протесты в Беларуси: хроника событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4661075 человек), его основная оппонентка Светлана Тихановська - 10,1% (588 622 человека), за Андрея Дмитриева проголосовали 1,21% избирателей (70 671 человек), за Анну Канопацкую - 1,67% (97 489 человек), за Сергея Череченя - 1,14% (66 613 человек). Против всех - 4,59% (267 360 человек).
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.
- 12 августа стало известно, что в Беларуси задержали 9-х украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.
- В тот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксану Алешину, которых обвинили в организации массовых беспорядков.
- 13 августа стало известно, что в Бресте во время протестов задержали еще одного украинца.
- 13 августа вечером часть задержанных белорусов начали отпускать на свободу.
- 14 августа президент Владимир Зеленский заявил об освобождениипосле настойчивых действий украинской стороны трех ранее задержанных украинцев в Беларуси - Васильева, Реуцкого и Алешину.
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