Девушка на кадрах убийства силовиками в Минске мужчины узнала своего брата (видео)

Она узнала его по одежде и полностью уверена, что это её брат.

Девушка на кадрах убийства белорусскими силовиками в Минске 10 августа мужчины узнала своего брата Александра Тарайковского.

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О том, что на видео действительно зафиксировано убийство Тарайковского девушка рассказала Telegram-каналу Life Shot.

Она узнала его по одежде и полностью уверена, что это её брат.

Ранее, МВД Беларуси заявляло, что погибший якобы пытался бросить взрывное устройство в ОМОН на улице Притыцкого, но оно разорвалось у него в руке.

При этом журналисты в своем расследовании проанализировали видео и пришли к выводу, что с высокой вероятностью «убийство совершил один из бойцов спецназа КГБ Беларуси «Альфа» или спецназа МВД «Алмаз» (качество видео не позволяет отличить одних от других)».

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Автор: Андрей Василюк