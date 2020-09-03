Инцидент произошел еще 23 марта, за два месяца до убийства другого афроамериканца Джорджа Флойда, которое привело к масштабным акциям протеста.

В американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) полицейские задушили афроамериканца Дэниела Пруда, которому при задержании надели мешок на голову и держали несколько минут прижатым к асфальту.

Об этом сообщает Democrat and Chronicle.

Инцидент произошел еще 23 марта, за два месяца до убийства другого афроамериканца Джорджа Флойда, которое привело к масштабным акциям протеста против полицейского произвола. Однако известно о нем стало только сейчас.

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Отмечается, что брат погибшего позвонил в службу спасения из-за того, что страдавший психическим расстройством Дэниел выбежал на улицу голым. По словам очевидцев, он бегал по улице и кричал, что у него коронавирус.

Приехавшие на место сотрудники полиции надели мужчине специальный мешок на голову. Однако Пруд продолжал сопротивляться, прося дать ему пистолет. После этого полицейские прижали его к асфальту и поставили колено на спину. Спустя две минуты мужчина перестал подавать признаки жизни.

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Мужчина скончался в больнице через неделю, а судмедэксперты назвали причиной смерти убийство, совершенное в результате асфиксии. При этом эксперты также отметили у умершего обострение психического расстройства и отравление фенциклидином.

После огласки истории в СМИ, в Рочестере начались демонстрации около полицейского департамента.

Протесты в США

Протесты в США 2020 из-за смерти Джорджа Флойда В США не утихают массовые беспорядки, вызванные гибелью задержанного полицией темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда. Массовыми протестами охвачены десятки городов по всей Америке из-за убийства полицейскими Флойда. Есть жертвы и десятки раненых.

Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве.

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призывал музей не сносить памятник.

В Портленде в июле полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.

В Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.

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Автор: Денис Прядко