Трамп потерял близкого человека

Роберт Трамп был президентом Trump Management и входил в совет директоров компании ZeniMax Media.

Роберт Трамп, младший брат президента США Дональда Трампа, ушел из жизни 15 августа.

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Об этом говорится в заявлении Трампа, обнародованном на сайте Белого дома. Причина смерти не уточняется.

«Он был не просто моим братом , он был моим другом… Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», - говорится в заявлении Дональда Трампа.

Роберт Трамп скончался на 73 году жизни. Он занимал руководящий пост в холдинге Trump Organization, был президентом Trump Management. Кроме того, Роберт занимался инвестициями и входил в совет директоров компании ZeniMax Media.

У Дональда Трампа было два брата: Фред-младший (скончался в 1981 году) и Роберт. У него также есть сестры Мэриэнн и Элизабет.

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