У Путина повторили обвинения, которые уже не раз звучали в сторону властей Украины.

Спикер президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заговорил о возобновлении "гражданской войны" в Украине из-за угроз отключения РФ от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

Пресс-секретарь главы России утверждает, что заявления о возможном отключении страны от международной системы может способствовать расшатыванию ситуации, пишет РБК.

Песков также повторил "мантру" российских властей, согласно которой на части востока Украины якобы идет "гражданская война".

"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока", – заявил спикер.

Читайте также"Катастрофа для России": Байден рассказал о санкциях для РФ в случае вторжения в УкраинуНапомним, Россия в 2014 году захватила украинский Крым и вторглась на часть Донецкой и Луганской областей. Власти РФ поддержали боевиков, который создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Ряд стран Запада наказали Россию санкциями, в частности, ограничительные меры касались отдельных предприятий. Также появилась информация о возможном отключении РФ от SWIFT.

Власти РФ утверждали, что не вторгались в Украину, и в стране идет "внутренний конфликт". В Кремле уже не раз обвиняли Киев в том, что он способен пойти на "силовой вариант" разрешения конфликта на части Донбасса. Стоит отметить, что власти Украины не раз называли дипломатический путь единственным, который способен привести к завершению войны.

Осенью 2021 года российская сторона пошла на обострение ситуации на границе с Украиной – стянула много военных и техники.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия перебросила к границе с нашей страной более 90 тыс. военных и готовится к вторжению в начале текущего года.

В США и ЕС пригрозили РФ жесткими мерами в случае новой агрессии против Украины. В частности, в Белом доме поделились, что вариант отключения России от SWIFT не исключен.

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