Также Уильям Бернс считает, что Россия может применить химическое оружие.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предположил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не имеет конечной цели в войне против Украины.

Как сообщает ABC News об этом Бернс сказал на заседании Комитета Сената США по разведке.

В частности, как сказал Бернс, Путин продолжает соглашаться на переговоры с Украиной о урегулировании по тактическим причинам, поскольку он "не имеет устойчивой конечной цели" своего вторжения.

"Учитывая репутацию Путина, учитывая, что он ненавидит действовать, как он считает, с позиции слабости, что он должен признавать или воспринимать ошибки, - это наверняка рискованное дело для него (продолжать войну - УНИАН)", - сказал Бернс.

Также директор ЦРУ заявил, что Путин превращает Россию в "пропагандистский пузырь".

"Я не верю, что он может оградить (россиян) на неопределенный срок от правды, особенно когда реальность начинает "прокалывать этот пузырь". Увеличиваются реальные данные об убитых и раненых, поступающих в дома. Реальность экономических последствий для обычных россиян... Реальность ужасных кадров больниц и школ, подвергающихся бомбардировкам в Украине, а также большое количество жертв среди гражданского населения. Я не думаю, что он может скрыть правду на неопределенный срок", - подчеркнул Бернс.

В то же время он отметил необходимость сосредоточить внимание на потенциальном применении Россией химического оружия как под видом "операции под чужим флагом", так и напрямую.

"Это то, что, как вы все хорошо знаете, является частью российской "методички". Они применяли это вооружение против своих граждан. Они как минимум побуждали к применению (химического оружия) в Сирии и других местах. Поэтому это то, что мы серьезно воспринимаем", - подчеркнул Бернс.

Как сообщал УНИАН, в разведке США считают, что президент РФ Владимир Путин может решиться на дальнейшую эскалацию в Украине, несмотря на военные неудачи и экономические трудности, вызванные международными санкциями. Директор ЦРУ Уильям Бернс выразил мнение, что Путин сейчас "зол и расстроен".

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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