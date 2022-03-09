В разведке США считают, что президент РФ Владимир Путин может решиться на дальнейшую эскалацию в Украине, несмотря на военные неудачи и экономические трудности, вызванные международными санкциями.
Об этом руководители разведывательного сообщества США заявили на ежегодных слушаниях Комитета по разведке Палаты представителей.
"Наши аналитики считают, что Путина вряд ли остановят такие неудачи, и что он может пойти на эскалацию, удвоив свои усилия, чтобы добиться обезоруживания Украины", - сказала директор национальной разведки США Аврил Хейнс.
По словам Хейнс, при такой высокой напряженности всегда существует вероятность "нечаянной эскалации". Она констатировала, что аналитики в разведсообществе не заметили изменений в ядерной политике России, кроме тех, которые были выявлены во время прошлых международных кризисов.
В то же время директор ЦРУ Уильям Бернс высказал мнение, что Путин сейчас "злой и расстроенный".
"Он, вероятно, удвоит ставку и постарается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения", – сказал Бернс.
Он добавил, что США активно обмениваются разведданными из Украины.
При этом Бернс констатировал, что он и аналитики ЦРУ не видят, как Путин может добиться своей цели – захватить Киев и заменить правительство Владимира Зеленского промосковским марионеточным руководством.
По словам главы Разведуправления Минобороны генерала Скотта Берриера, по предварительным оценкам, на сегодняшний день количество ликвидированных в Украине российских военнослужащих может составлять от 2 тыс. до 4 тыс. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла о гибели более 6 тыс. россиян со времени начала войны России против Украины.
По данным Генерального штаба ВСУ, на 7 марта включительно общие боевые потери противника ориентировочно составляли более 12 тыс. человек.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.