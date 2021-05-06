Сегодня, 6 мая, малышу исполнилось два года.

Первенцу принца Гарри и актрисы Меган Маркл 6 мая исполнилось два года. Арчи растет забавным мальчиком, который радует свою семью.

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О будущем пополнении в семье герцогов Сассекских стало известно 15 октября 2018 года. При этом почти всю беременность Маркл и принц Гарри не называли пол ребенка. И только ближе к родам они сообщили радостное известие, что у них в семье родится сын.

Ребёнок с начала своей жизни имеет два гражданства - британское и американское. В 2020 году его родители сложили с себя обязанности, связанные с принадлежностью к королевской семье, и переехали вместе с ним в Америку (Монтесито).

Теоретически после смерти королевы Елизаветы II Арчи как внук короля должен получить статус принца и титулование Королевское Высочество. При этом его мать заявила в интервью Опре Уинфри в феврале 2021 года, что существуют планы лишить Арчи этого права. Герцогиня связывает это с предвзятым отношением к ребёнку, происходящему от межрасового брака.

Интересно, что Арчи уже успели покрестить. В день этого церковного таинства на нем было платье, в котором крестили принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Также известно, что вскоре у Арчи родится сестренка. Роды запланированы на лето 2021 года.

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Автор: Диана Могилевич