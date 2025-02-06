На видео можно увидеть, что он сгорел дотла.

В четверг, 7 февраля, в Подмосковье разбился легкомоторный самолет Tecnam P2002JF Sierra. В результате аварии погибли двое россиян.

Как сообщает российский Telegram-канал Mash, воздушное судно упало на поле в районе аэродрома Мячково, а затем загорелось. По их данным, самолет с бортовым номером RA-01808 выполнял учебно-тренировочный полет, он перестал выходить на связь в 13:11.

Экипаж другого борта заметил аварию и сообщил о ней. На борту находились пилот-инструктор летной школы Aero Region Training Виталий Кияшко и командир Артем Иванцов, они погибли. По данным Baza, Кияшко был майором запаса, летчиком первого класса.

Падение самолетов в России

Напомним, осенью в Якутии во время взлета разбился Ан-3 "Борус". В сети сообщали, что у воздушного судна отказал двигатель.

А в марте прошлого года в оккупированном Крыму потерпел крушение российский военный истребитель. Очевидцы сняли на видео его падение в море.

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