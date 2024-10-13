Самолет разбился во время взлета из аэропорта, один пассажир погиб.

В Якутии во время взлета из аэропорта разбился самолет Ан-3 "Борус", один пассажир погиб, сообщают российские СМИ.

По данным МЧС Якутии, на борту было пять человек - три члена экипажа и два пассажира, погиб один из пассажиров. Также опубликованы фото, на которых видно, что самолет упал в лесу.

По данным тг-канала "База", самолет совершал перелет по маршруту Олекминск – Железногорск-Илимский – Усть-Кут. Однако во время взлета из аэропорта Олекминска, у него произошел отказ двигателя.

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"Пилот принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту вылета, однако долететь до аэропорта он не успел – самолет упал в 1,5 км от города", - говорится в сообщении.

Ан-3 — версия грузопассажирского самолета Ан-2, известного как "Кукурузник". Самолет производился в Омске на производственном объединении "Полет" в 2000-2009 годы, всего было выпущено 25 машин.

Потери российской авиации

12 октября российский пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber сообщил о потере истребителя Су-34, при этом не предоставив больше подробностей. Украинский волонтер и народный депутат Юрий Мысягин сообщил, что в результате потери Су-34 погиб также экипаж оккупантов.

11 сентября украинские разведчики во время операции в акватории Черного моря сбили российский боевой самолет Су-30СМ. А в конце августа ВСУ сбили российский Су-25 из ПЗРК.

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