В Париже состоялся рабочий ужин руководителей Франции и Венгрии, на котором обсуждали особую позицию Будапешта.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сохранять единство ЕС на фоне российской агрессии в Украине. Об этом Макрон заявил по итогам встречи с Орбаном в Париже, пишет RFI.

Формальным поводом для встречи была объявлена подготовка к заседанию Европейского совета, которое запланировано на 23-24 марта в Брюсселе. В повестку встречи были включены "промышленная политика, энергетика и миграция".

По словам Макрона, в ходе дипломатического ужина с Орбаном он стремился подчеркнуть для собеседника важность "единства европейских стран" в отношении российской войны в Украине, "европейских ценностей" и верховенства права.

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Издание отмечает, что состоявшаяся в Париже встреча двух лидеров была первой с декабря 2021 года. Ее анонсировали как "возможность подтвердить важность европейских ценностей и единство европейских стран в их поддержке Украины перед лицом российской агрессии, в частности посредством применение санкций против России".

Сам Орбан по итогам встречи написал в Твиттер, что с Макроном он обсуждал российское вторжение в Украину, энергетическую безопасность и европейскую оборонную промышленность.

Особая позиция Орбана

В силу целого комплекса причин возглавляемая Виктором Орбаном Венгрия оказалось в явной оппозиции к остальной части Европейского союза по многим вопросам. Для Украины главной проблемой стало нежелание Орбана помогать Киеву отразить российскую агрессию.

Хотя на словах Орбан осудил полномасштабное вторжение РФ, на практике он отказался поставлять Украине оружие и даже запретил другим странам провозить свое оружие в Украину через венгерскую территорию.

Кроме того, Венгрия постоянно вставляла палки в колеса процессу принятия общеевропейских санкций против РФ. Временами дело доходило до угроз заблокировать санкции вовсе.

Однако недавно Орбан заговорил о возможном развороте внешнеполитического курса Венгрии и разрыве неформального союза с Москвой.

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