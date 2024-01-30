Премьер Венгрии раскритиковал ЕС за желание выделить Украине финансовую помощь.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью французской газете Le Point. Он обвинил Европу в "шантаже" и "манипуляциях" и поддержал Дональда Трампа.

Журналистика спросила у премьера, считает ли тот Трампа своим союзником. Он ответил, что поддерживал экс-президента США на выборах в 2016 году и сейчас его позиция не изменилась.

"Тогда (ред, - в 2016 году) я четко сказал, что нам нужен Дональд Трамп в Европе. Потому что, когда Трамп говорит: "Давайте снова сделаем Америку великой" или "Америка прежде всего", это узаконивает нам "Снова сделать Европу великой" и " Европа прежде всего". Поставьте Европу на первое место, поставьте Францию на первое место, поставьте Венгрию на первое место. Это нормальное отношение в международной политике, если мы хотим достичь соглашений на основе национальных интересов", – сказал Орбан.

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Кроме того, Орбан назвал Трампа одним из самых успешных президентов Соединенных Штатов с точки зрения внешней политики: "Мое личное убеждение остается в том, что если бы американского президента звали Дональд Трамп в феврале 2022 года, войны в Европе не было бы. У мира есть имя: Дональд Трамп".

Блокирование Венгрией помощи Украине: что надо знать

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро. На саммите 1 февраля лидеры ЕС снова попытаются достичь соглашения по пакету помощи Украине.

29 января Financial Times сообщил, что Брюссель ударит по экономике Венгрии, если Орбан будет блокировать помощь Украине. Речь идет о стратегии, направленной на устранение экономических недостатков Венгрии, подрыв ее валюты и обвал доверия инвесторов в попытке нанести ущерб.

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