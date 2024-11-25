Построенное в 2022 году судно имеет длину 44 метра.

В Красном море затонуло туристическое судно Sea Story, на борту которого находились 44 человека, в том числе 13 членов экипажа.

Как пишет BBC News со ссылкой на власти Египта, судно вышло из порта вблизи Марса-Алама 24 ноября, в 03:30 с него поступил сигнал о бедствии. В районе Вади-эль-Гемаль спасли 28 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Спасенные пассажиры рассказали, что оно перевернулось от удара волны

По данным местного совета, на борту были пятеро испанцев, четверо британцев, четверо немцев и двое американцев. Согласно сообщениям из разных стран, без вести пропали один гражданин Финляндии, двое британцев и четверо египтян. Над поисками людей работает корабль Военно-морских сил Египта "Эль-Фатех" и военная авиация.

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Отмечается, что в выходные метеорологическое управление страны прогнозировало турбулентность на Средиземном и Красном морях из-за погодных условий.

Лодка принадлежала гражданину Египта, в марте 2024 года она прошла проверку по морской безопасности. Владелец и оператор Sea Story, компания Dive Pro Liveaboard, не ответил на запрос СМИ.

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