Турция заблокировала маневр страны-агрессора.

РФ пыталась перебросить носители "Калибров" в Черное море, чтобы больше ракет угрожало Украине. Однако Турция заблокировала такой маневр и отправила российские судна в Средиземное море.

"Дело в том, что турки не дали пройти носителям "Калибров" в Черное море. Они их развернули и они уже даже ушли в Средиземное море, то есть впринципе у россиян есть еще носители "Калибров" морского базирования, но их просто нет на Черном море. А те, что есть - там 4-5 носителей, вот то, что они максимум могут сделать. Это вот такого уровня залп. То есть сегодня было 22 ракеты. Потому это пока потолок. 2-3 десятка "Калибров" - не более того они могут выпустить. Пока не используются дизеля и подводные лодки, действительно очень сложно перезаряжать и уже опасно. В основном используются корабли Черноморского флота", - говорит военный эксперт Роман Свитан.

Дефицит ракет и боеприпасов у России: что сообщалось

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, у России осталось ракет еще для 3-4 массированных обстрелов Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что запасы высокоточных ракет в России упали до критического уровня по многим показателям. Вместе с тем сообщалось, что у россиян есть еще много ракет С-300.

Военные эксперты рассказывали, что сейчас Россия вообще не может производить ракеты Х-47М "Кинжал", поскольку в их составе есть более 130 иностранных комплектующих, в основном – электроника. Что же касается крылатых ракет "Калибр", Х-101, Х-59, то их РФ может производить, но не в больших количествах.