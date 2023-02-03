США заявили, что товары на десятки миллионов долларов поступают в Россию и могут быть использованы агрессором для продолжения войны в Украине.

США сообщили Объединенным Арабским Эмиратам и Турции, что их экономические и финансовые связи с Россией препятствуют усилиям по сдерживанию вторжения Москвы в Украину.

Как сообщает Bloomberg, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон, встретился с турецкими официальными лицами в пятницу, 3 февраля, чтобы обсудить опасения США по поводу роста экспорта, в который входят американские товары.

Официальные лица США призвали Турцию ограничить поток товаров в Россию. Как говорится в материале, официальные лица США предупредили своих коллег, что товары на десятки миллионов долларов, подлежащие экспортному контролю, поступают в Россию и могут быть использованы оборонной промышленностью для продолжения войны в Украине.

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Как говорится в материале, в период с марта по октябрь прошлого года десятки турецких экспортеров отправили в Россию товаров на сумму около 800 миллионов долларов, в том числе машин на 300 миллионов долларов и электроники на 80 миллионов долларов.

Война в Украине и позиция Турции:

Турция углубила свои экономические и торговые связи с Россией, чему способствовали крепкие личные отношения между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Путиным.

Эрдоган, претендующий на еще один президентский срок на выборах, намеченных на май, обратился за финансовой поддержкой к России, чтобы помочь справиться с неспокойным периодом в экономике.

Эрдоган также имеет хорошо налаженные связи с Киевом и стремится сделать Турцию посредником в войне. 22 июля Украина и Россия подписали соглашение об экспорте украинского зерна Черным морем, а Турция стала посредником.

15 сентября 2022 года США и ЕС усилили давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система все еще была подключена к турецким банкам. В ЕС опасались, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции.

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