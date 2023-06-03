Турецкий спецназ будет переброшен на Балканы в ближайшие несколько дней.

Турецкое Минобороны отправит в Косово дополнительные военные подразделения. Там недавно были зафиксированы конфликты при участии сербов.

Там уточнили, что решение приняли по требованию Командования объединенных вооруженных сил НАТО, передает Анадолу. Дополнительные подразделения будут переброшены до 5 июня в казармы "Султана Мурата".

Там отметили, что страна продолжит вносить вклад в обеспечение мира на международном уровне. "Анкара призывает все стороны проявлять сдержанность", - отметили в министерстве.

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Конфликты в Косово

Летом 2022 года на границе между Косово и Сербией произошли столкновения из-за новых правил проезда в Косово. В декабре того же года отношения между сторонами снова обострились, когда власти Косово перекрыли главный переход на границе с Сербией.

В марте в ЕС сообщали, что Сербия и Косово якобы согласовали план относительно нормализации отношений. Однако уже в мае между сторонами снова вспыхнул конфликт. В частности, 29 мая, миротворцы НАТО сформировали границы безопасности вокруг трех городских советов в частично признанном Косово. Это понадобилось, чтобы сдержать сербов, протестующих против того, что мэры этнических албанцев займут должности в районе сербов.

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