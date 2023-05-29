По словам Вучича, Курти может вызвать еще больший конфликт между Приштиной и Белградом.

Президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением, что впереди ждет самая сложная ситуация по вопросу Косово. Как сказал глава государства для Pink TV, причиной этому является премьер-министр Косова Альбин Курти.

Вучич уверяет, что Курти мечтает стать похожим на украинского президента Владимира Зеленского. Сербский глава государства уверен, что в Косово произойдет то, чего Белград до сих пор не видел и "не мог мечтать".

ЕС осудил столкновения на севере Косово после выборов, которые не признало сербское большинство.

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"И все из-за провокационных действий и ужасно безответственного поведения Альбина Курти. Я боюсь общей незащищенности, нестабильности, я боюсь даже больших конфликтов, потому что я знаю, что сербы этого не будут терпеть, и я знаю, что этот другой, который все повлек, не хочет уходить в отставку, потому что он стремится и мечтает быть каким-то Зеленским", - сказал Вучич.

В пятницу полиция в Косово и местные сербы Приштины имели стычку, в результате чего возросло напряжение. Причиной стало блокирование сербов доступа в офис новоизбранному мэру, который является этническим албанцем.

Вучич заявил, что сербы не остановятся и будут в дальнейшем протестовать против текущих властей в Косово, требуя возвращения своих муниципальных зданий, которые "узурпировал и отобрал у них режим Альбина Курти с брутальным применением полиции".

Президент Сербии анонсировал запланированные переговоры с лидерами стран Европы по вопросу Косова.

"В следующие дни, во вторник и среду, у меня будут встречи с Эмманюэлем Макроном в Братиславе, со всеми региональными лидерами и Мирославом Лайчаком, а 1 июня я поеду в Кишинев, где европейское политическое сообщество проведет большую встречу с участием 46 европейских лидеров", – добавил Вучич.

Ситуация в Косово: что известно из актуального

В субботу, 27 мая, Сербия развернула подразделения Вооруженных сил неподалеку от границы с Косово. Перед этим стало известно, что Белград продолжает поддерживать боевую готовность своей армии.

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал к мирному урегулированию споров. Он добавил, что европейские и в целом мировые институты будут продолжать создание безопасной ситуации в конфликтном регионе.

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