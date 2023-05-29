Генсек Альянса призвал правительство Косово снизить напряженность в отношениях с Сербией.

В понедельник, 29 мая, миротворцы НАТО сформировали границы безопасности вокруг трех городских советов в частично признанном Косово. Это понадобилось, чтобы сдержать сербов, протестующих против того, что мэры этнических албанцев займут должности в районе сербов.

Как сообщает Еuractiv, в городе Звечан государственная полиция, укомплектованная исключительно этническими албанцами, применила перечный газ, чтобы отбить толпу сербов, после того как они прорвали баррикаду безопасности и пытались силой пробиться к зданию муниципалитета.

В то же время в Лепосавиче, который расположен неподалеку от границы с Сербией, миротворческие войска США разместили колючую проволоку вокруг здания муниципалитета для защиты от протестующих. В Зубин-Потоке миротворцы НАТО также заблокировали ратушу от сербов.

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Отмечается, что сербы отказались участвовать в местных выборах в апреле. В связи с этим этнические албанские кандидаты выиграли должности мэров в четырех муниципалитетах, где большинство жителей - сербы, включая Северную Митровицу. Однако там пока не было никаких беспорядков.

Теперь сербы требуют, чтобы правительство Косово исключило мэров этнических албанцев из мэрий и позволило местным администрациям, финансируемым Белградом, вернуться к своим обязанностям.

На прошлой неделе, в пятницу, полиция была вынуждена сопровождать на работу трех из четырех мэров-албанцев. Правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье призвал правительство Косово уменьшить напряженность в отношениях с Сербией.

"Приштина должна снизить эскалацию и не делать односторонних дестабилизирующих шагов", - написал Столтенберг в Twitter.

После телефонного разговора с главным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Борреллем премьер-министр Косово Альбин Курти написал в Twitter, что избранные мэры будут предоставлять услуги всем гражданам.

Отношения между Сербией и Косово

Косово провозгласило свою независимость от Сербии в 2008 году. Регион получил признание 97 из 193 стран-членов ООН и 22 из 27 стран-членов ЕС. Украина не признает независимость Косово и считает этот регион частью Сербии.

Летом 2022 года на границе между Косово и Сербией произошли столкновения из-за новых правил проезда в Косово - албанцы требовали смены сербских номеров на автомобилях на косовские. Для решения конфликта решение о внедрении новых правил отсрочили на 1 месяц.

В декабре отношения между сторонами снова обострились, когда власти Косово перекрыла главный переход на границе с Сербией. Это произошло в ответ на действия протестующих, которые перед этим заблокировали движение по этой дороге на сербской стороне.

В марте в ЕС сообщали, что Сербия и Косово якобы согласовали план относительно нормализации отношений.

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