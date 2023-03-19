Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти согласовали соглашение о нормализации отношений между странами. Это произошло во время переговоров, которые прошли в Северной Македонии.

"Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к Соглашению на пути к нормализации отношений", – написал Боррель в Twitter.

По его словам, страны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять соответствующие обязательства быстро и добросовестно.

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Отношения между Сербией и Косово

Косово провозгласило свою независимость от Сербии в 2008 году. Этот факт признали 97 из 193 стран-членов ООН и 22 из 27 стран-членов ЕС. В то же время Украина так и не признала независимость Косово и считает этот регион частью Сербии.

Летом 2022 года на границе между Косово и Сербией произошли столкновения, также раздавались выстрелы. Отмечалось, что причиной этому стали новые правила проезда в Косово. Тогда решение о внедрении новых правил отсрочили на 1 месяц.

В декабре отношения между Косово и Сербией снова обострились. Власть Косово перекрыла главный переход на границе с Сербией после того, как протестующие заблокировали движение по этой дороге на сербской стороне.

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