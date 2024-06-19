Россия "выгребает" свою технику и военных не только под финской границей, но и по всей своей территории, сообщает издание.

Россия перебросила большую часть своих войск и техники, которые ранее сосредотачивались на границе с Финляндией, в Украину. Несмотря на то, что РФ пугала страны НАТО третьей мировой войной, сейчас военные базы возле Финляндии более пустые, чем год назад, сообщает финское издание Yle со ссылкой на источник в разведке.

Издание отмечает, что на спутниковых снимках, к которым оно получило доступ, можно заметить опустевшие базы, на которых была размещена военная техника РФ. Кроме того, 80% личного состава Москва перебросила на войну в Украину.

Как известно, на некоторых российских базах осталась только устаревшая техника, а количество личного состава сократилось до пятой части, а иногда и меньше, ведь на этих базах остались только инструкторы и новобранцы - контрактников отправили воевать.

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Анонимный представитель финской разведки добавил, что РФ "выгребает" своих военных и технику не только под границей Финляндии, но и по всей своей стране, кроме Подмосковья. Однако наибольшие изменения произошли на Петровской технической базе, где в мае был возведен новый экипировочный зал.

Кроме того, на снимках видны определенные изменения на базе россиян под Петрозаводском. Так, по состоянию на май 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года там исчезли десятки единиц техники. В то же время появился один новый ангар, которого не было раньше.

В разведке подсчитали, что после окончания войны в Украине России понадобится около 3-5 лет, чтобы восстановить боеспособность своих вооруженных сил.

А военный эксперт и майор Марко Эклунд добавил, что также важно, как западные санкции повлияют на российскую оружейную промышленность: сможет ли она когда-то производить новую боевую технику или сосредоточится на обновлении старой, как это происходит сейчас.

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Как ранее писал УНИАН, 10 июня четыре военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии. В частности, речь идет о двух бомбардировщиках и двух истребителях, которые вторглись на расстояние около 2,5 км в воздушное пространство Финляндии вблизи города Ловийса.

"Конечно, если такие нарушения воздушного пространства случаются, и если они преднамеренные и серьезные, мы реагируем на них, но расследование продолжается, и за него отвечает пограничная служба", - прокомментировал министр обороны Финляндии Янне Яаккола.

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