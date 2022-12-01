26,5% на десятом месяце полномасштабной войны не смогли ответить на вопрос о том, что происходит в Украине.

Более 26% жителей Молдовы затрудняются ответить, что происходит в Украине, а треть оправдывает действия России борьбой с нацизмом и защитой так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Такие данные показал опрос "Барометр общественного мнения", проведенный молдавским Институтом публичных политик, пишет Newsmaker.

38,3% опрошенных отметили, что Россия совершила неоправданное и не спровоцированное нападение на Украину". При этом почти столько же – оправдывает агрессию (17,1% считают, что Россия защищает "ДНР" и "ЛНР" от атак Украины, 15,1% – что борется с нацизмом в Украине). 26,5% на десятом месяце полномасштабной войны не смогли ответить на вопрос о том, что происходит в Украине.

Видео дня

36,20% опрошенных заявили, что считают, что Украина права, 21,9% – что России. 23,20% респондентов полагают, что не правы ни Россия, ни Украина, еще 18% не смогли ответить на вопрос.

Также жители страны преимущественно считают, что ЕС и НАТО не должны принимать участие в войне. 33,8% опрошенных считают достаточным помощь в виде предоставленного вооружения. Еще 31,3% думают, что Украина должна воевать самостоятельно, 23,7% граждан не смогли ответить. Необходимым вмешательство ЕС и НАТО в войну считают 11,2% опрошенных.

Ситуация в Молдове

Страна находится на пороге энергетического кризиса. Цены на газ в Молдове выросли в 5 раз, счета за электроэнергию составляют более 60% трат среднего жителя страны.

В стране значительный дефицит электроэнергии. Ранее Украина поставляла 30% электроэнергии в Молдову, но из-за бомбардировок украинских электростанций стране пришлось вместо этого обратиться к Румынии.

Спонсируемый кремлем политик Илан Шор активно утверждает, что правительство страны виновато в нарастании экономического кризиса, и продвигает идею о том, что только хорошие отношения с Москвой – основа для получения нормальной цены на газ. В стране регулярно проводятся митинги проти прозападного правительства, курируемые партией Шора.

Вас также могут заинтересовать новости: