Дети скончавшегося не понимают, почему пассажиры так долго не замечали состояние их отца и не пытались ему помочь.

В Цюрихе 64-летний мужчина скончался в трамвае после остановки сердца. Так как на него никто не обратил внимания, трамвай с мертвым мужчиной ездил по городу еще шесть часов.

Об этом сообщает портал 20 Minuten.

По словам сына умершего, только спустя шесть часов один из пассажиров обратил внимание на мертвого попутчика. Водитель трамвая вызвал экстренные службы.

Дети скончавшегося, сын и дочь, не понимают, почему пассажиры так долго не замечали состояние их отца и не пытались ему помочь. Они хотели бы привлечь внимание к проблеме равнодушия и одиночества.

«К сожалению, моральное мужество больше не является обычным явлением. В наши дни люди слишком сосредоточены на себе и больше не замечают ничего вокруг», - подчеркнул 40-летний сын мужчины.

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Автор: Денис Прядко