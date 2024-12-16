Украинское командование знает о проблемах, однако не имеет ресурсов для их решения, считает Гетьман.

Российские оккупанты пытаются окружить город Покровск Донецкой области. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Это понятная военная тактика. Когда есть большой населенный пункт - штурмовать его в лоб не очень разумно. Пытаются обойти с флангов этот город, сделать так, чтобы гарнизон в городе оказался в полуокружении. Тогда город можно будет взять без уличных боев", - сказал Гетман.

Он добавил, что украинское командование понимает тактику и цели врага. Однако пока у Украины нет достаточно ресурсов для противодействия оккупантам.

Видео дня

"Они (командование, - УНИАН) делают все, что возможно с тем, что мы имеем. Для того, чтобы не дать врагу окружить город с флангов. И если что-то не получается - это не потому, что кто-то что-то не так спланировал. А в том, что враг превосходит нас численно, оружием, во всем, что используется для боевых действий на донецком фронте. Поэтому нам там крайне трудно держать оборону... За счет чего люди, которых в 10 раз меньше, чем врага, у которых хуже связь, меньше дронов, РЭБов, артиллерии - как они могут держать оборону?", - добавил Гетьман.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что Силам обороныудалось восстановить контроль над некоторыми позициями на Купянском направлении. В то же время оккупанты продолжают продвигаться в Донецкой области.

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, враг не прекращает попыток захватить город Курахово в Донецкой области. Он отметил, что ситуацию осложняет значительное преимущество врага в живой силе.

Вас также могут заинтересовать новости: