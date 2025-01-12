Он обещает обеспечить безопасность обоих политиков.

Сербия заинтересована в том, чтобы встреча избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и кремлевского правителя Путина прошла на ее территории.

С таким заявлением выступил президент страны Александар Вучич, передает Euronews. Он считает Сербию хорошим выбором, поскольку она не входит в Североатлантический Альянс или ОДКБ, а также готова гарантировать полную безопасность обоим политикам:

"Поскольку я вижу, что некоторые люди предлагают свое место для встречи Путина и Трампа, я хотел бы впервые официально сказать, что Сербия заинтересована быть местом встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки".

Вучич также сказал, что ни одна страна не может сравниться с Сербией по уровню поддержки Трампа, а Путин здесь все еще "очень, очень популярен". "Поэтому я думаю, что это место на земном шаре очень подойдет им обоим", - добавил президент.

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Встреча Трампа и Путина

Как сообщал УНИАН, в декабре в Российской Федерации сообщили, что уже получили предложения принять обоих политиков от нескольких стран.

В министерстве иностранных дел Швейцарии официально сообщили, что готовы организовать и провести встречу Путина и Трампа.

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