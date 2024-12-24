Юрий Романюк на 99% уверен, что при каденции Трампа у Украины нулевые шансы вступить в НАТО, но 1% - это может быть спонтанное разрешение Украине вступить в Альянс, причем спровоцированное самим Путиным.

Российский диктатор Владимир Путин хочет встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы получить четкие гарантии того, что Украина в ближайшие годы не вступит в НАТО.

Как отметил в эфире Киев24 председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк, Трамп и Путин почти наверняка будут встречаться тет-а-тет и, скорее всего, на этой встрече не будет даже переводчика Трампа, только российский переводчик-ФСБшник.

"С Трампом Путин будет пытаться поделить мир, как Сталин и Рузвельт в Ялте, и так же как Мюнхен в 38-м. То есть определить, где зоны национальных интересов США, а где России. Как поделить Украину, Грузию, Беларусь на СНГ - бывшую территорию СССР, а куда России не надо соваться (Венесуэла, Куба, Сирия, другие государства мира). И вот они будут это рассматривать. И точно Путин не пойдет ни на какие переговоры с Украиной, ни на какое прекращение боевых действий, если Трамп во время этой встречи не будет гарантировать, что он за время своей каденции как минимум не примет Украину в НАТО", - сказал Романюк.

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Украина и НАТО - позиция Трампа

Как отметил эксперт, и сам Трамп, и его окружение, и утечки информации говорят, что они не видят вообще вступления Украины в НАТО.

"Они хотят навязать нам или нейтральный статус, чтобы удовлетворить Путина, или заморозить (войну), как они говорили, на 20 лет, 15, 10 лет в зависимости от того, на какой бы срок согласилась Украина. И здесь уже ключевой вопрос именно к Украине: а согласится ли президент Зеленский на такие условия, которые ему хочет навязать Запад", - подчеркнул Романюк.

По его мнению, Трамп не собирается принимать никакого участия в гарантиях безопасности для Украины.

"Тогда зачем нам его слушать, если он нам ничего не обещает, ничего не дает?", - отметил эксперт.

Вместе с тем, вступление Украины в НАТО при каденции Трампа Романюк все же допускает.

"Палка всегда имеет два конца. Я не вижу оптимизма на 99% в вопросе вступления Украины в НАТО за время каденции Трампа. Но я не исключаю, что Путин сделает глупость, которая вызовет отвращение Трампа, который может спонтанно принять любое решение. То есть в таком случае сам Путин поможет Украине. Я не исключаю, что Путин может сделать такую глупость, которая побудит Европу и НАТО дать Украине вступить в НАТО", - сказал эксперт.

Как подчеркнул Романюк, абсолютно ошибочно считать, что Путин может подписать мирное соглашение с Украиной, зная что завтра Трамп и НАТО пригласят Украину в Альянс.

"Неужели кто-то верит что на это пойдет Путин? Безусловно, он на это не пойдет. Он должен быть уверен, должен продать своему электорату: "мы победили, цели СВО завершены, Трамп подписал, что он гарантирует, что Украину не примут в НАТО, Украина в НАТО не вступит". Поэтому Путин и хочет встретиться с Трампом один на один. Потому что он уверен, что он его убедит и Трамп ему это будет гарантировать, что за время его каденции он ни при каких обстоятельствах не примет Украину в НАТО", - сказал Романюк.

Он отвергает предположение, что Трамп в решении вопроса войны в Украине будет давить на Путина экономическими рычагами, например, снижением цены на нефть.

"Это все пустое, это не сработает на Путина. Это только в долгосрочной перспективе, на 2-3 года, возможно, низкие цены на энергоресурсы действительно реально ударят по России. А есть ли у Украины тот год, два или три ждать, пока цены подавят Россию? Какой ценой это обойдется Украине. Безусловно, Украина заинтересована как можно скорее прекратить эту войну. Но ключевой вопрос - на каких условиях? Мирной жизнью можно жить и в концлагере, как в Бухенвальде или Освециме, быть замученным. И это будет считаться мирное время. А можно жить в реально мирной Украине, как сейчас, но продолжать борьбу", - подчеркнул Романюк.

Встреча Трампа и Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, новоизбранный американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что скоро закончит войну в Украине, для этого посадит Россию и Украину за стол переговоров, как только вступит в должность.

На днях Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним "как можно быстрее".

В РФ уже заявили, что власти нескольких стран сообщили о готовности стать площадкой для встречи Путина и Трампа.

Перед тем, в начале декабря Трамп встретился в Париже с украинским президентом Владимиром Зеленским. Впоследствии политик написал, что Зеленский заинтересован в прекращении огня в Украине.

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