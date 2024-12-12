Новоизбранный президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы Украина наносила удары по территории РФ американским дальнобойным оружием. Также он раскритиковал Киев за запуски этих ракет, которые состоялись в ноябре.
"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто эскалируем эту войну и делаем ее еще хуже. Этого нельзя было допустить", - отметил Трамп в интервью Time.
По его словам, количество погибших солдат, как украинских, так и российских, за последний месяц является "ошеломляющим".
"Знаете, я знаю, что они любят говорить, что это не так, но они примерно равны, но количество погибших молодых солдат, которые лежат на полях повсюду, просто ошеломляет. То, что происходит - безумие. Это безумие", - подчеркнул Трамп.
По словам президента США, ситуацию на Ближнем Востоке решить легче, чем войну в Украине.
"Я думаю, что, прежде чем говорить об этом, я думаю, что Ближний Восток является проблемой, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Ладно, я просто хочу сказать это наперед. Ближний Восток будет решен", - подчеркнул он.
Политика Трампа в отношении Украины
В то же время политический эксперт Михаил Самусь рассказал, что команда Дональда Трампа изучает, как принудить российского диктатора Владимира Путина к миру. По его словам, когда речь идет о "заморозке" войны, о чем говорят на всех уровнях, главной проблемой является то, чтобы мотивировать Путина.
В то же время Трамп подчеркнул, что вопрос завершения войны в Украине является его главным приоритетом. Он добавил, что обе страны "несут потери, в которые никто не может поверить".