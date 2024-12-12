По словам нового президента США, такого решения не нужно было допускать.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы Украина наносила удары по территории РФ американским дальнобойным оружием. Также он раскритиковал Киев за запуски этих ракет, которые состоялись в ноябре.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто эскалируем эту войну и делаем ее еще хуже. Этого нельзя было допустить", - отметил Трамп в интервью Time.

По его словам, количество погибших солдат, как украинских, так и российских, за последний месяц является "ошеломляющим".

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"Знаете, я знаю, что они любят говорить, что это не так, но они примерно равны, но количество погибших молодых солдат, которые лежат на полях повсюду, просто ошеломляет. То, что происходит - безумие. Это безумие", - подчеркнул Трамп.

По словам президента США, ситуацию на Ближнем Востоке решить легче, чем войну в Украине.

"Я думаю, что, прежде чем говорить об этом, я думаю, что Ближний Восток является проблемой, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Ладно, я просто хочу сказать это наперед. Ближний Восток будет решен", - подчеркнул он.

Политика Трампа в отношении Украины

В то же время политический эксперт Михаил Самусь рассказал, что команда Дональда Трампа изучает, как принудить российского диктатора Владимира Путина к миру. По его словам, когда речь идет о "заморозке" войны, о чем говорят на всех уровнях, главной проблемой является то, чтобы мотивировать Путина.

В то же время Трамп подчеркнул, что вопрос завершения войны в Украине является его главным приоритетом. Он добавил, что обе страны "несут потери, в которые никто не может поверить".

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