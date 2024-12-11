Ожидается, что через полгода российская экономика будет на грани катастрофы, а снижение цен на нефть повлияет на способность Путина вести войну.

Команда избранного президента США Дональда Трампа при участии номинированного на должность спецпредставителя по Украине и России Кита Келлога изучает, какое у российского диктатора Владимира Путина пространство для маневра и как принудить инициатора войны к миру. Об этом в эфире Радио NV сказал директор платформы New Geopolitics Research Network, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Насколько я знаю, сейчас команда Кита Келлога ... очень активно проводит сбор информации, и о позиции Украины, и причем, не только президента, не только власти, но и гражданского общества, неправительственных организаций, и то же самое происходит в отношении России. Они пытаются понять вообще пространство для маневра у Путина, какие у него есть сложности, какие могут быть мотивы для того, чтобы Путина убедить, видимо принудить через силу, ... чтобы он действительно прекратил войну против Украины без дополнительных требований", - говорит Самусь.

При этом он отметил, что когда речь идет о заморозке войны, о чем говорят на всех уровнях, главная проблема заключается в том, чтобы мотивировать Путина. Потому что, как сказал президент Украины Владимир Зеленский, Украина готова к миру, но справедливому и долговременному миру на основе гарантий безопасности с выплатой репараций и наказанием военных преступников.

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"Если бы Путин был на сильных позициях, он бы не согласился на предложения Трампа. Зачем ему соглашаться, если он побеждает на фронте, если у него все хорошо с экономикой... Как раз свидетельством того, что Трамп начал делать ему предложения, от которых невозможно отказаться, - это то, что они начинают менять риторику", - отметил Самусь.

Он уверен, что ситуация в Сирии с падением режима Башара Асада сыграла решающую роль:

"Кстати, Трамп снова подтвердил свою концепцию "Drill, baby, drill" - мы рынок нефти изменим. "Drill, baby, drill" означает, что открываются все резервы нефти и мировой рынок заполняется дешевой нефтью, газом и так далее. Все бьет по России, Ирану".

Эксперт выразил уверенность, что значительное снижение цен на нефть повлияет на российские возможности вести войну против Украины.

"Мы это увидим, как только Трамп начнет этим заниматься. Заниматься, я так понимаю, он начнет сразу в феврале - начнутся изменения на нефтяном рынке", - сказал Самусь.

Аналитик также уверен, что вопросами по снижению цен на нефть Трамп не будет торговать, и это будет вне переговоров.

"России будет туго и им придется что-то думать с экономикой. Там ситуация с экономикой через полгода будет очень сложная. Это однозначно... Сейчас уже точно - российская экономика будет на грани катастрофы через полгода. А дальше начинаются детали", - считает Самусь.

Он убежден, что одновременно лично Путину нельзя прекращать эту войну.

"Вся российская система сейчас заточена на Украину. ... Именно там находится игла "кощея-Путина", потому что он понимает: как только война с Украиной будет заморожена, элиты с него спросят за все. ... И мне кажется, что элиты начали давить. Элиты начинают требовать от Путина. ... Мы можем закончить "СВО", а "СВО" не достигло своих целей. Пока что сейчас мало конкретных фактов, но то, что российским элитам надо думать, как выходить из этой ситуации, - это однозначно", - сказал Самусь.

Он считает, что если российские элиты будут делать вид, что "все хорошо", а после прихода Трампа "все обваливается", то им не позавидуешь.

"Если они до конца будут делать вид, что все хорошо, что ситуация контролируемая. ... Но какая-то часть элит считает, что надо уже рвать когти и надо делать какие-то движения для того, чтобы исключить тот сценарий, который произошел с Асадом. Асад сбежал в Москву, а куда будет бежать Путин? Это действительно очень важный вопрос. Куда он будет бежать - в Пхеньян? Может быть, но я не думаю, что это лучший сценарий", - считает Самусь.

При этом, как отметил эксперт, Россия постоянно подчеркивает, что четыре украинские области, которые даже полностью еще не оккупированы, должны быть в составе РФ. В этой связи он считает, что у Путина несерьезные фантазии относительно Украины.

"Если Путин, например, говорит: давайте мне всю Донецкую область, потому что я же оккупировал часть области. Тогда Украина может сказать: давайте нам всю Курскую область - мы часть оккупировали, тогда имеем право на всю Курскую область. Если такая игра идет - ее можно играть вдвоем. .... Потом можно сказать, чтобы русские разговаривали на хинди. Нам так хочется. Россияне хотят, чтобы мы разговаривали на русском - мы хотим, чтобы россияне разговаривали на хинди и вышли из БРИКС. Почему? Потому что зеркально по отношению к тому, что мы не можем стать членом НАТО", - сказал Самусь.

По мнению эксперта, Путин не может доказать избранному президенту США Трампу, почему хочет всю Донецкую, Запорожскую или Херсонскую область, а Украина не может хотеть Курскую область:

"По какой причине? И почему Путин имеет право вмешиваться в жизнь украинцев и диктовать, на каком языке разговаривать, а украинцы не могут россиянам диктовать? Трампу, как бизнесмену, это будет непонятно".

В то же время, как обращает внимание эксперт, Путин больше ничего не может предъявить кроме угроз ударить баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

По мнению Самуся, развязка ситуации в Сирии с падением режима Башара Асада сыграла катастрофическую роль для того, чтобы Путин демонстрировал свою сильную позицию.

"Сейчас даже если он будет бить "Орешником", бросаться ракетами, убивать в Украине людей - он будет хуже себе делать", - считает Самусь.

По его словам, Россию выгнали из Сирии, и она теперь потеряла огромную часть своего влияния.

"Это огромный удар по позициям России в Африке, на Ближнем Востоке, и по имиджу России как крупного геополитического игрока. ... Такой провал - это даже не Афганистан для Байдена. То, что произошло в Сирии, - это просто пшик какой-то. Пшик - и не стало Асада, не стало Путина, не стало российских войск. Теперь Россия стоит на коленях, просит Эрдогана, чтобы повстанцы не убивали российских летчиков. ... Путин просит Эрдогана, чтобы ему разрешили как-то сохранить войска и как-то вывести оттуда корабли, самолеты, своих военных", - резюмировал.

Последнее заявление Трампа относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине будет его главным приоритетом после вступления в должность. Он считает этот вопрос даже более приоритетным, чем конфликт на Ближнем Востоке.

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