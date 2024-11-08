Трамп не признан невиновным. Просто он стал президентом, а значит его больше нельзя наказывать за совершенные преступления.

В США суд приостановил производство против Дональда Трампа по уголовному делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Ожидается, что вскоре дело окончательно закроют, сообщает CNBC.

О паузе попросил специальный прокурор Джек Смит, чья команда преследует Трампа в федеральном суде в Вашингтоне. По совам Смита, его команде нужно время "для оценки этого беспрецедентного обстоятельства" (победы Трампа на выборах) "и определения соответствующего курса, который будет соответствовать политике Министерства юстиции". Будущее уголовного дела против Трампа планируют определить до 2 декабря.

Как отмечает CNBC, победа Трампа изначально усматривалась как основание для остановки судебного преследования. Сам Трамп уже заявил, что планирует уволить спецпрокурора Смита и, как ожидается, заставит министерство юстиции прекратить судебное преследование.

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"Политика Министерства юстиции запрещает министерству преследовать президента во время пребывания в должности из-за принадлежности министерства к исполнительной ветви власти (которую в США возглавляет президент - УНИАН). Генеральный прокурор, возглавляющий Министерство юстиции, назначается президентом", - добавляет CNBC.

В этом уголовном деле Трампа обвиняют в преступлениях, связанных с его попытками отменить собственное поражение на выборах 2020 года, когда республиканец был действующим президентом.

Трампа также обвиняют еще в ряде преступлений, совершенных им в разное время. Но ожидается, что Трамп не предстанет перед судом, пока он занимает пост президента, даже в тех делах, где обвинение поддерживает не спецпрокурор, а местные прокуратуры штатов.

Впрочем, по некоторым делам приговор могут вынести еще до вступления Трампа в президентские полномочия. В частности относительно финансового мошенничества его компаний и попытки подкупить порнозвезду. В этих делах Трампу теоретически грозит тюремное заключение, но он не будет отбывать такое наказание, пока он будет президентом, добавляет CNBC.

Трамп планирует наказать своих политических врагов

Как писал УНИАН, после возвращения в Белый дом Дональд Трамп может попытаться отомстить своим политическим оппонентам. На протяжении лет Трамп наполнял свои речи и посты в социальных сетях мстительными призывами к судебному преследованию, заключению, депортации и даже казни своих политических оппонентов, его критиков и представителей СМИ. В последние недели кампании 2024 года он подтверждал эти обещания возмездия.

В частности Трамп обещал отомстить действующему президенту Джо Байдену, его вице-президенту Камале Харрис, бывшему президенту Бараку Обаме, а также другим американским политикам-демократам, журналистам, которые его критиковали, и работникам американских правоохранительных органов, причастных к его, Трампа, уголовному преследованию.

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