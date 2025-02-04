Он назвал это предложение эгоистичным.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа связать дальнейшую военную помощь Украине с правом доступа к ее ценному сырью.

После неформального саммита Европейского Союза в Брюсселе Шольц назвал такую позицию очень эгоистичной, передает издание ntv. По мнению немецкого канцлера, Киев должен использовать эти ресурсы для восстановления страны после окончания боевых действий:

"Это главные задачи, если учесть огромные разрушения. Поэтому ресурсы страны должны быть использованы для финансирования всего, что будет необходимым после войны".

Обмен помощи на редкоземельные металлы

Напомним, ранее американский лидер сказал, что хочет заключить с Украиной соглашение, согласно которому Штатам обеспечат поставки украинских редких металлов.

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Источники РБК-Украина в Офисе президента сообщили, что защита и использование редкоземельных ресурсов вместе с ключевыми партнерами были прописаны в плане президента Владимира Зеленского.

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