Мелони: Трамп согласился прилететь в Рим и рассмотрит возможность переговоров с ЕС

По словам премьера Италии, американский президент в ближайшее время решит относительно вероятности таких переговоров.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что президент США Дональд Трамп согласился совершить визит в Рим и рассмотрит возможность встречи с представителями Европейского Союза в рамках этой поездки, пишет Reuters.

Мелони совершила визит в США на фоне тарифного спора между Вашингтоном и Брюсселем. Эта поездка была попыткой способствовать диалогу и воспользоваться хорошими отношениями между двумя лидерами после решения США приостановить большинство пошлин на 90 дней.

В четверг, 17 апреля, находясь в Овальном кабинете, Мелони заявила, что Трамп согласился совершить официальный визит в Рим.

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"Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он принял приглашение совершить официальный визит в Рим в ближайшее время и рассмотрит возможность, во время этого визита, также встретиться с Европой", - сказала Мелони.

Новые пошлины Трампа: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, 2 апреля Трамп объявил о введении новых сокрушительных пошлин США для других стран. Он заявил, что пошлины вернут "золотой век" в Штаты, в частности приведут к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в США. В своем выступлении американский лидер показал таблицу со всеми взаимными пошлинами, которые США ввели против других стран.

5 апреля Трамп сообщил, что он обсуждает смягчение предложенных пошлин с представителями Вьетнама, Индии и Израиля. Он заявил, что он открыт для переговоров о тарифах. "Каждая страна звонила нам. В этом и заключается привлекательность того, что мы делаем: мы ставим себя на место водителя. Пока они дают нам что-то хорошее", - сказал президент США журналистам.

Впоследствии СМИ со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента сообщили, что более 50 стран готовы к переговорам с Трампом по новым пошлинам. Ни Бессент, ни другие официальные лица не назвали этих стран и не сообщили подробностей переговоров. Однако, отмечалось, проведение одновременных переговоров с таким количеством стран может потенциально создать огромную материально-техническую проблему для администрации Трампа.

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