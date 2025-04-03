Эксперт акцентировал, что, задевая Канаду, Трамп "цепляет" одну из самых богатых семей в мире - Рокфеллеров.

Президент США Дональд Трамп успешными, твердыми шагами идет к импичменту. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

"Он (Трамп - УНИАН) попал в ситуацию, что почти каждый его следующий шаг делает все вокруг хуже и хуже. Есть совместное заявление Китая, Японии, Южной Кореи о том, что они будут вместе нарабатывать политику как реакцию на таможенно-тарифные шаги Дональда Трампа. Премьер-министр Гренландии сказал "до свидания, Дональд Трамп". Я уже не говорю о действиях нового премьер-министра Канады Марка Карни, который четко сказал, что его страна Трампу "не по зубам", - отметил эксперт.

При этом Бессмертный акцентировал, что, задевая Канаду, Трамп цепляет одну из самых богатых семей в мире - Рокфеллеров.

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"Он этого, к сожалению, не понимает. Его предупреждают, но он же лезет в пасть импичмента. И он ее все-таки получит в этой ситуации", - заявил дипломат.

Что касается России, то, как отметил эксперт, президент РФ Владимир Путин "разбирает на запчасти" Трампа:

"Они его уже давно утопили своими отказами, например, о тех самых "первопричинах". То есть фактически говорят забирать свои бумажки, они им не нужны, им "первопричины" надо, а не останавливать огонь. Вот вам картинка. На самом деле он находится в очень дискомфортном состоянии, которое для него будет только расти".

Трамп ввел пошлины на весь импорт

Напомним, как ранее писал УНИАН, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных пошлин с другими странами на весь импорт. Отмечалось, что новая пошлина для Украины составит 10%, что является минимальной базовой ставкой.

В The Washington Post констатировали, что часть аргументов, которыми Трамп оправдывал введение пошлин, были манипулятивными или откровенно ложными.

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