По словам Трампа, США станут устойчивее, чем когда-либо прежде.

Президент США Дональд Трамп поделился своими первыми за день высказываниями. В соцсетях он сравнил США с "выздоравливающим пациентом" и заверил, что его страна станет еще сильнее, сообщает Sky News.

"Операция завершена! Пациент жил и выздоравливает. Прогноз состоит в том, что пациент будет намного сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде", - написал Трамп.

Также американский лидер в очередной раз призвал "вернуть Америке былое величие".

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Отмечается, что комментарии Трампа могли относится к взаимным тарифам США с другими странами, о которых он объявил вчера, 2 апреля.

Взаимные тарифы США - что известно

Напомним, что 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых сокрушительных пошлин. По его словам, минимальные взаимные пошлины США с другими странами составят 10%.

В частности, против Китая США вводят 34% пошлины, а против Великобритании - 10%. К Украине применяются минимальные 10% пошлины.

Кроме того, американский лидер объявил, что США вводят 20% пошлины на товары из Европейского Союза. По словам Трампа, ответные тарифы приведут к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в США.

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