"Зеленая карта" является видом на жительство, которая гарантирует владельцу право легально находиться и работать в США.

Экс-президент США Дональд Трамп, который недавно угрожал "отрезать" помощь Украине, предложил автоматически предоставлять постоянный вид на жительство иностранным студентам, которые закончили американский университеты. Он отмечает, что таким образом в стране будут оставаться наиболее "гениальные люди", сообщает NewsWeek.

"Они должны автоматически получать как часть своего диплома "зеленую карту", чтобы иметь возможность остаться в этой стране", - сказал Трамп.

Как известно "зеленая карта" является видом на жительство, которая гарантирует владельцу право легально находиться и работать в США и дает перспективу получения гражданства.

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В то же время Трамп не уточнил, готов ли он предоставлять такой вид тем студентам, которые попали на территорию страны нелегально или допустили просрочку своих виз, или только тем, чье пребывание в Штатах законно.

"Не зная подробностей этого решения, невозможно оценить, сколько людей могли бы претендовать на "зеленую карту" по такой программе. Но чтобы получить общее представление, в 2022 году было 5,8 миллиона студентов-мигрантов, которые учились в высших учебных заведениях США, что составляет 32% всех студентов", - отметило издание.

Отметим, ранее американский экс-президент выступал за то, чтобы отменить лотереи "зеленой карты".

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Как писал УНИАН, недавно Трамп отметился новым заявлением об Украине и НАТО. Он считает, что вторжение России спровоцировали намерения Украины присоединиться к Альянсу.

"Я уже 20 лет слышу, что, если Украина пойдет в НАТО, это будет реальной проблемой для России. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась... Байден постоянно говорил неправильные вещи, и одна из них: он сказал, что Украина пойдет в НАТО... Когда я слышал, как он говорит, я думал: этот парень начнет войну", - заявил бывший президент США.

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