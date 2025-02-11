Трамп выразил скептицизм по поводу того, что многие заложники остаются живыми.

Президент Дональд Трамп призвал Израиль отменить соглашение о прекращении огня с ХАМАСом, если боевики не вернут заложников, все еще удерживаемых в Газе, к полудню субботы.

"Что касается меня, если все заложники не будут возвращены к субботе в 12 часов - я думаю, это подходящее время - я бы сказал, отмените его, и все ставки сделаны, и пусть разразится ад", - сказал президент журналистам в Овальном кабинете, пишет CNN.

Он добавил, что их следует вернуть к 12 часам субботы.

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"А если их не вернут - всех, а не по каплям и ошметкам, не по два и по три и по четыре и по два. В субботу в 12 часов, а после этого, я бы сказал, разразится ад", - льметил Трамп.

На вопрос о том, что может повлечь за собой "полный ад" в Газе, Трамп ответил:

"Вы узнаете, и они узнают - ХАМАС узнает, что я имею в виду". Я говорю за себя. Израиль может отменить это, но от себя лично, в субботу в 12 часов, и если их не будет - их здесь не будет, начнется весь ад".

Также Трамп выразил скептицизм по поводу того, что многие заложники остаются живыми для освобождения.

Отмечается, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф участвовал в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое было достигнуто в последние дни администрации президента Джо Байдена. Но после вступления в должность Трамп дал понять, что не уверен, что прекращение огня будет соблюдаться.

Заявления Трампа о Газе

Ранее Трамп заявил, что намерен приобрести сектор Газа. По его словам, он может позволить другим странам Ближнего Востока восстановить разрушенные войной территории анклава. Член политического бюро группировки ХАМАС Эззат Эль-Рашк осудил эти высказывания президента США.

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