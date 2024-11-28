Эксперт рассказал, что Путин может много потребовать на переговорах, что не понравится Трампу.

Хоть Дональд Трамп, победивший на выборах в США-2024, и пообещал закончить войну России против Украины, его "сделка" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и вовсе может не означать окончание боевых действий, считает научный сотрудник Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Фредрик Весслау. Он отмечает, что "сделка без участия Украины и Европы может мало что значить".

"Путин использует желание Трампа заключить сделку, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов [Америки], расколоть Запад и подорвать поддержку Украины со стороны Запада. Так России будет легче подчинить себе Украину и взять ее под политический контроль, перевооружиться и восстановиться за счет силы украинской экономики и населения, а также подготовиться к следующему нападению на европейскую страну", - пишет он в материале для Foreign Policy

Весслау добавил, что суть сделки между Трампом и Путиным может включать отказ США от поддержки членства Украины в НАТО, обязательство соблюдать нейтралитет Украины, признание временно оккупированных территорий российскими, а также прекращение санкций и ограничение (или прекращение) военной и другой помощи Украине.

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В обмен на это Россия могла бы взять на себя обязательство прекратить огонь, в частности, атаки ракетами и БПЛА на Украину, говорится в материале. Тем не менее, эксперт подчеркивает, что лидер Кремля и вовсе может не согласиться на такую сделку, так как оккупационные войска постепенно продвигаются на Донбассе.

"Но Россия может согласиться по тактическим соображениям, чтобы закрепить свои территориальные завоевания, а также перевооружить и восстановить свои силы, чтобы через несколько лет снова напасть на Украину", - подчеркивает Весслау. Хотя, по его же словам, Россия уже сейчас перевооружается, так как расходы на оборону в 2025 году составят 32% государственного бюджета. Но санкции могут вызвать финансовые трудности в РФ, что предположительно может стать еще одной причиной, которая заставит оккупантов пойти на переговоры. К тому же Весслау отмечает, что Россия считает "Минские соглашения" ошибкой, так как это дало Украине время на модернизацию вооруженных сил. Поэтому Путин может не рискнуть с повторением подобного сценария.

При этом в материале говорится, что Путин может выдвинуть запредельные требования на переговорах, из-за чего лидерам США и РФ и вовсе не удастся договориться. Согласие на все требования России может выставить Трампа слабым в глазах всего мира.

Кроме того, даже если Вашингтон откажется от поддержки будущего членства Украины в НАТО и вместо этого поддержит нейтралитет, Украина и Европа не обязательно примут это решение, объясняет эксперт. Официальное изменение политики "открытых дверей" НАТО, в соответствии с которой ни одной стране не может быть отказано в членстве, потребует консенсуса среди членов Североатлантического альянса.

Другие новости о Трампе и войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Дональд Трамп планирует назначить на должность специального представителя по Украине 80-летнего Кита Келлога, который предлагает "заморозить" линию фронта и принудить РФ и Украину в переговорам. Однако если в Москве откажутся от этого - то это приведет к увеличению поддержки США для Украины.

Кроме того, Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не подпишет соглашение, в котором будет указано сохранение Россией Донбасса и Крыма, а также отказ Украины от членства в НАТО.

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