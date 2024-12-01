Киев понимает, что ему придется перестроиться, чтобы избежать конфликта с Трампом, поэтому Зеленский подчеркивает важность поиска дипломатических решений.

Дипломатические маневры президента Украины Владимира Зеленского в его отношениях с Дональдом Трампом имеют целью убедиться, что вина за любую неудачную мирную инициативу будет возложена на Владимира Путина, пишет Politico.

В статье отмечается, что выдвижение Трампом кандидатуры Кита Келлога на пост специального посланника по Украине и России до определенного момента "успокаивает Киев". Келлог, сторонник мира через силу, ранее публично утверждал, что любая сделка по прекращению войны должна включать надежные гарантии безопасности для Украины.

"Келлогг - это человек, с которым президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут работать, и украинский лидер уже проворно приспосабливается к изменившейся политике в Вашингтоне - и к меняющейся политической динамике в Европе - демонстрируя готовность сесть за стол переговоров. Именно к этому призывают его американские советники, оставляя Путину возможность быть мистером "Нет", рискуя навлечь на себя гнев Трампа", - пишет Politico.

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Как отмечает издание, это демонстрирует последнее интервью Зеленского Sky News, в котором он предположил, что Россия сохранит фактический контроль над Донбассом и Крымом, но при этом Украина будет принята в НАТО.

Остается вопрос, будет ли эта идея Зеленского реализована, ведь вероятность того, что Трамп одобрит членство Украины в НАТО, еще меньше, чем вероятность того, что на это согласился бы Байден. Путин также давал понять, что никогда не согласится на вступление Украины в Альянс.

Однако, возможно, пишет Politico, это заявление Зеленского имело другие цели.

"Похоже, оно было направлено скорее на то, чтобы продемонстрировать готовность рассмотреть различные варианты, при этом украинский лидер дал понять, что хочет работать с Трампом тет-а-тет", - говорится в статье.

Как отмечал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев понимает, что ему придется перестраиваться и следить за тем, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с Трампом, поэтому Зеленский подчеркивает важность поиска дипломатических решений. Задача Зеленского в отношениях с Трампом - сделать так, чтобы вина за провал любой мирной инициативы легла на Путина, подчеркивает он.

Интервью Зеленского Sky News

Как писал УНИАН, накануне в интервью британскому телеканалу Зеленский выразил убеждение, что полномасштабная война в Украине завершится в 2025 году. Но это возможно лишь при условии, что Европа и США будут действовать вместе с Украиной.

При этом Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с РФ, даже без возвращения оккупированных территорий, если свободную часть Украины немедленно примут в НАТО. Возвращение оккупированных территорий, по его мнению, возможно и дипломатическим путем.

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