Трамп выбрал спецпосланника в Украине. И тот уже описал свой мирный план.

Дональд Трамп решил назначить Кита Келлога своим специальным посланником в Украине. Вероятно, это и является ответом на вопрос, как именно Трамп планирует положить конец войне в Украине. Об этом пишет CNN.

80-летний Келлог в прошлом был советником Трампа по национальной безопасности. Еще в апреле он изложил свое видение мирного соглашения в Украине. Поэтому, возможно, именно этот план и попытается реализовать президентская администрация Трампа.

Суть плана заключается в скорейшем прекращении огня и замораживании линии фронта, после чего обе стороны должны сесть за стол переговоров. Но дальше все становится сложнее, отмечает CNN.

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Так, Келлог говорит, что членство Украины в НАТО - на самом деле очень отдаленная перспектива, которая была предварительно предложена Киеву в знак символической солидарности. Поэтому от этой перспективы надо отказаться на неопределенный срок "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности".

План Келлога также предусматривает, что любая будущая помощь Украине от США - вероятно, в формате займа - будет зависеть от результатов переговоров между Киевом и Москвой.

После заморозки линии фронта план предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль этой линии. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное - только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине.

Демилитаризованную зону, вероятно, нужно будет охранять. Но не понятно, кто это будет делать - войска НАТО или солдаты нейтральных стран.

США не будут требовать от Украины отказаться от оккупированных Россией территорий, но, согласно плану Келлога, Киев должен согласиться на исключительно дипломатический путь их возвращения.

Также планируется ввести специальный сбор на российский экспорт энергоресурсов, чтобы профинансировать восстановление Украины.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, Трамп наверняка захочет избежать унизительного звания человека, который потерял Украину, уступив в переговорах Путину. Издание The Economist дает Трампу "рецепт", как добиться успеха в мирных переговорах с Москвой.

Также мы приводили мнение бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По его словам, если ситуация в войне и дальше будет складываться так, как сейчас, то Украина потерпит поражение. По словам дипломата, в Украине пока нет средств и инструментов, чтобы "перевернуть ситуацию".

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