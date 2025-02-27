США готовятся взять на себя "долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины", отметил Марк Тиссен.

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США - сокрушительный удар по России. В некотором смысле оно важнее любого мирного соглашения, которое президент США Дональд Трамп мог бы заключить, чтобы положить конец боевым действиям. После реализации данного соглашения Россия фактически проиграет войну. Уверенность в этом выразил научный сотрудник Американского института предпринимательства, бывший главный спичрайтер президента США Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен в своей колонке на The Washington Post.

Он акцентировал, что, подписав указанное соглашение, Соединенные Штаты вступят в бизнес с Украиной, заключив, как говорится в соглашении, "долгосрочное партнерство" с Киевом для совместной разработки неиспользованных минералов и других природных ресурсов Украины и взяв на себя "долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины".

"Это означает, что у Соединенных Штатов теперь есть огромный финансовый стимул помочь защитить независимость Украины. Если Украина выживет, США получат сотни миллиардов долларов; если Украина падет, мы не получим ничего. В конце концов, кто-нибудь думает, что если Путин завоюет Украину, он вернет Соединенным Штатам оружие, которое мы дали Украине для борьбы с его войсками? Конечно, нет", - отметил Марк Тиссен.

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По его мнению, те, кто говорит, что Украина не смогла получить гарантии безопасности в обмен на соглашение, упускают суть: оно само собой является гарантией безопасности.

"Трамп ясно дал понять, что не собирается отправлять американские войска в Украину. Но с этим соглашением он собирается отправить что-то получше: американских рабочих, бульдозеры и землеройные машины", - добавил эксперт.

Как объяснил автор, после заключения соглашения Трамп должен будет договориться о мирном урегулировании, которое защитит американские инвестиции, гарантируя, что "война закончится и никогда не возобновится":

"Украинские минералы представляют ценность для Америки только в том случае, если они будут добыты на украинской земле, переработаны и проданы. Если у Украины не будет безопасности, этого не произойдет. Американские компании не смогут добывать минералы под обстрелом российских войск и не будут делать долгосрочные инвестиции в Украину, если будут опасаться возобновления боевых действий. А если они не будут инвестировать, американские налогоплательщики не получат денег".

И чтобы не дать России перевооружиться, Соединенным Штатам необходимо помочь Украине создать сдерживание, подчеркнул Тиссен:

"С этой сделкой Трамп усилил Украину в экономическом и политическом отношении. Теперь, чтобы обеспечить наши новые инвестиции, Соединенные Штаты должны усилить Украину также в военном отношении".

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США

Напомним, как сообщал The Economist, ссылаясь на источник в украинском правительстве, президент Владимир Зеленский не подпишет экономическое соглашение с США вслед за рамочным, если в нем не будет более широких гарантий безопасности для Украины.

В The Wall Street Journal отметили, что США и Украина заявили о готовности подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, однако самые спорные его моменты еще предстоит обсуждать.

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