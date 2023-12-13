Если экс-глава Белого дома смягчит свой подход, это может разочаровать таких союзников, как Южная Корея и Япония, и нервировать членов его собственной партии

Дональд Трамп не исключает возможности разрешить Северной Корее сохранить свое ядерное оружие, при этом предложить режиму КНДР финансовые стимулы для прекращения производства новых бомб. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с мнением Трампа.

По их словам, кандидат в президенты США заинтересован в заключении соглашения с КНДР. Одна из идей Трампа якобы будет заключаться в том, чтобы побудить Северную Корею заморозить свою ядерную программу и прекратить разработку нового ядерного оружия в обмен на освобождение от экономических санкций и другие формы помощи.

"Часть его мотивации ... состояла бы в том, чтобы не тратить время на то, что он считает бесполезными переговоры об оружии — и вместо этого сосредоточиться на более широкой задаче конкурировать с Китаем", - говорится в материале.

Отмечается, что вполне возможно, что Трамп все еще может рассматривать денуклеаризацию как долгосрочную цель, "но было бы отклонением от стандартной политики США заключить даже краткосрочное соглашение с Северной Кореей, в котором это прямо не указано".

"Если Трамп смягчит свой подход, это может огорчить таких союзников, как Южная Корея и Япония, и нервировать членов его собственной партии, которые предпочитают более жесткий подход к Пхеньяну. Это также дало бы повод для обвинений бывшего президента в лицемерии, поскольку он постоянно критиковал администрацию Обамы за то, что она облегчила экономические проблемы Ирана в обмен на то, чтобы обратить вспять его продвижение к первому ядерному оружию. Трамп, как президент, вывел США из ядерной сделки с Ираном, заключенной в эпоху Барака Обамы", - напоминает СМИ.

Отношения США и КНДР - последние новости

США и союзники вводят новые санкции против КНДР после запуска спутника-шпиона. Так, Австралия, Япония, Южная Корея и США объявили об ограничениях против иностранных агентов Северной Кореи, многие из которых работают совместно с фирмой Green Pine.

Компания стала объектом санкций с 2010 года, когда тогдашний президент США Барак Обама попытался перекрыть источники дохода, которые поддерживали ядерную программу Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее УНИАН сообщал, что в Пентагоне отреагировали на заявление КНДР о спутниковых снимках военных баз и Белого дома. По словам представителя Минобороны США, в Вашингтоне знают, что спутник вышел на орбиту, поэтому будут продолжать тесные консультации с Южной Кореей, Японией и другими партнерами и внимательно следить за развитием событий.

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