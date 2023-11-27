Местные дешевые тоники "восточной медицины" не помогают преодолеть облысение Северной Кореи.

В Северной Корее наблюдается массовое облысение людей. Специалисты говорят, что выпадение волос среди "нации" Ким Чен Ына объясняется несколькими причинами.

Одна из них - неизменные военные шапки, которые люди носят десятилетия из-за требований режима и бедности, в которой существует подавляющая часть среднего класса КНДР. Подробнее об этом пишет RFA, спросив, почему Северная Корея "лысеет" у южнокорейских экспертов.

Специалисты говорят, что это явление связано с инфекциями, провоцирующими повреждение кожи и выпадение волос. Из-за того, что подавляющая часть населения Северной Кореи пользуется "дешевыми" средствами гигиены, например, жестким мылом и стиральным порошком, химический состав этих средств лишь усугубляет соответствующую проблему.

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В то же время косметический и фармацевтический рынок страны "эры" Ким Чен Ына не позволяет найти действительно качественные средства по уходу за кожей и волосами. Преимущественно Северная Корея пытается справиться с такими проблемами дешевыми тониками так называемой "восточной медицины". Ими люди делают себе лишь хуже, а в большинстве случаев, даже не имеют возможности позволить себе беспокоиться проблемой выпадения волос.

Об этом рассказал бывший врач из Северной Кореи Чхве Чон Хун, которому удалось сбежать в Сеул (столица Южной Кореи) и найти работу в Институте исследований государственной политики при Сеульском университете.

"Обычные жители не могут позволить себе беспокоиться о выпадении волос", - пояснил он.

Некоторые эксперты приводят еще более интересную причину наличия проблемы "облысения" у жителей КНДР. Она заключается в военных шапках, в которых все трудоспособные мужчины Северной Кореи обязаны отслужить 10 лет в вооруженных силах.

Постоянное ношение военных фуражек приводит к накоплению бактерий и закупориванию пор на голове и, как следствие, к истончению волос и их повреждению. Поэтому именно эти "десятилетние" фуражки называют одной из возможных причин "облысения" северокорейцев.

В Украине дети облысели из-за передозировки витамином

В начале 2023 года в Украине получила огласку история об облысении двух сестер-близняшек во Львовской области. Родители 13-летних детей обратились в больницу с необычной проблемой: помимо того, что у девочек выпали все волосы, у них также начала шелушиться кожа на теле. После проведения ряда анализов выяснилось, что у детей наблюдалось передозировкой витамином А.

Пить витамины детям посоветовал врач в связи с "депрессией", которая появилась у них после диеты.

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