В то же время в Кремле не исключают, что оба лидера согласуют "большие договоренности" во время потенциальной встречи.

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, вероятно, заключат "большие договоренности" во время личной встречи, но это время пока не наступило.

Об этом сообщил спикер правителя РФ Дмитрий Песков в беседе с пропагандистом канала "Россия 1" Павлом Зарубиным, передает "РИА-Новости".

"Не исключено, что Путин и Трамп в ходе личной встречи зафиксируют большие договоренности, которые станут результатом огромной работы, но это время еще не наступило", - сказал Песков.

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Встреча Путина и Трампа - что известно

Напомним, что в начале июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Вскоре после этого он объявил, что введет вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине.

Недавно The Times сообщила, что встреча Трампа Путина и Си может состояться в сентябре в Китае на параде по поводу окончания Второй мировой войны. В то же время в Кремле открестились от таких планов.

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