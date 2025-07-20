У Путина неожиданно похвалили Трампа после его угроз России

Также Песков прокомментировал последний разговор Трампа и Путина.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков неожиданно похвалил президента США Дональда Трампа после его угроз ввести против Москвы 100-процентные пошлины и вторичные санкции, если она не заключит мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней. Такое заявление он сделал во время общения с российским пропагандистом Павлом Зарубиным.

"Понятно, что президент Трамп - это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. Плюс все привыкли к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения и в дальнейшем делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию", - сказал он.

Пресс-секретарь главы РФ также упомянул недавний разговор российского диктатора Владимира Путина с Трампом. По его словам, это был деловой диалог.

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"Это был прагматичный деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга", - добавил Песков.

Трамп угрожает ввести пошлины и санкции против РФ - что известно

Напомним, что 14 июля президент США Дональд Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. В ходе этой встречи американский лидер сделал ряд важных заявлений о войне в Украине.

В частности, Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины по отношению к РФ, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть, если Москва не заключит мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней. По его словам, глава Кремля Владимир Путин неоднократно пытался обмануть его, заявляя о якобы желании завершить войну против Украины.

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