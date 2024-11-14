Политик добавил, что видение политики в отношении Украины зависит от Трампа.

Новоизбранный президент США Дональд Трамппланируеторганизовать переговоры между Украиной и РФ и таким образом завершить войну.

Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Майк Волц, который станет советником по национальной безопасности в будущей администрации Белого дома, передает Голос Америки. "Президент сказал, что он хочет привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не на ее продолжении", - сказал Волц.

Политик добавил, что видение политики в отношении Украины зависит от Трампа. "Это зависит не от меня, а от решения президента", - подчеркнул конгрессмен.

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Советник по нацбезопасности в Белом доме

На посту советника по нацбезопасности Волц заменит Джейка Салливана.

Эта должность считается очень влиятельной в президентской администрации. На этом посту Волц будет отвечать за информирование Трампа о главных вопросах нацбезопасности.

О намерении назначить Майка Волца на должность советника по нацбезопасности в своей будущей администрации Трамп сообщил 12 ноября.

Издание отметило, что изначально конгрессмен Волц был сторонником помощи Украине, заявляя о необходимости победы, и даже приезжал в Киев. Но в сентябре прошлого года Волтц изменил позицию и весной этого года даже голосовал против дополнительного финансирования Украине на $60 млрд.

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