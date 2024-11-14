Эксперт объяснил, как стоит реагировать на фамилии американских чиновников, которые могут оказаться в администрации Дональда Трампа.

Политику в отношении Украины не будут определять те люди, которых Дональд Трамп возьмет на должности главы Пентагона и Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Этим будет заниматься исключительно Трамп, по словам руководителя программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александра Краев.

Также он, в комментарии LIGA.net, отметил, что у Трампа стиль работы основывается на том, что если на встречах с советниками и министрами ему что-то не понравится, он готов будет сделать все сам. Впоследствии, как сообщается, чиновникам остается выполнить те задачи, которые им "передали" из Белого дома.

Однако аналитик считает, что эти назначения могут свидетельствовать о существовании "внутренней оппозиции" в команде Трампа в том случае, если он захочет "силой" принудить Украину к компромиссам. По словам Краева, ему смогут объяснить о потенциальных репутационных потерях в связи с решением "против" Украины.

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"Потому что поддаться на давление Москвы — значит выглядеть слабым. А Трамп это ненавидит", - подчеркнул он.

Аналитик считает, что Трамп умеет учиться на ошибках, в частности, в вопросе назначений. Республиканца часто обвиняли в мизогинии, но он планирует назначить конгрессвумен Элиз Стефаник представительницей в ООН. А еще в том, что он приводит к власти только "трампистов", после чего Трамп хочет взять в команду Марка Рубио (в качестве госсекретаря), хотя тот был его оппонентом.

Другие новости о Трампе и Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп разочаруется в мирном плане. Однако это не касается тех пунктов, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Сообщается, что избранный президент США разочаруется в кремлевском диктаторе.

Кроме того, непонятно, как себя поведет Трамп, касаемо дискуссий по ядерному оружию в Украине.

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