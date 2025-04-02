По его мнению, это приведет к значительным последствиям.

Если Соединенные Штаты Америки действительно вторгнутся в Гренландию, Североатлантический Альянс прекратит свое существование. Такое решение дестабилизирует глобальную безопасность и изолирует США.

Об этом в колонке для 19FortyFive пишет американский политолог, профессор Пусанского национального университета в Южной Корее, эксперт по международным отношениям и вопросам Восточной Азии Роберт Э. Келли. По его мнению, Америка почти наверняка выиграет войну за Гренландию, однако столкнется с катастрофическими побочными эффектами.

За всю историю НАТО лидер блока не совершал нападения на младшего члена Альянса, а статья 5 предусматривает коллективную защиту от внеблоковых государств. Из-за этого не известно, как другие страны будут реагировать на открытый акт империализма со стороны своего союзника:

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"Если Гренландия и Дания решат воевать, помогут ли им другие члены НАТО? Что произойдет с американскими солдатами и гражданскими лицами в Европе, если США начнут войну с несколькими европейскими государствами за европейскую территорию? Наиболее вероятный результат - НАТО просто распадется".

По мнению Келли, для европейских стран членство в Альянсе потеряет смысл, если Штаты не будут считать себя обязанными уважать их суверенитет. Дональду Трампу и его политическому движению Make America Great Again может быть безразличен развал НАТО, однако в таком случае их страна потеряет все права на базирование в Европе:

"Европа после американо-датского конфликта наклонилась бы в определённо антиамериканском направлении. Европа является огромным экспортным рынком для американских товаров и услуг, и он будет потерян".

Также профессор считает, что поглощение Гренландии фактически нормализует российский империализм в Украине и потенциальную агрессию Китая против Тайваня.

Посягательство Трампа на Гренландию

Напомним, президент США неоднократно выражал желание "присоединить" Гренландию к Соединенным Штатам. Трамп говорит, что рассматривает все возможные варианты для достижения этой цели, включая военные меры.

Такая ситуация вызвала напряженность в отношениях между Соединенными Штатами Америки, Гренландией и Данией. Там категорически отвергают претензии Трампа, подчеркивая право острова самостоятельно определять свое будущее.

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