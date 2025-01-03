Решение о независимости, по его словам, должен принять народ Гренландии, однако сроки голосования он не назвал.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул свое желание добиться независимости от Дании, бывшего колониального правителя, что знаменует собой значительное изменение в риторике, связанной с будущим арктического острова.

В новогодней речи Эгеде, которая прозвучала на фоне высказываний избранного президента США Дональда Трампа, выразившего желание "владеть и контролировать" Гренландию, также прозвучало желание укрепить сотрудничество Гренландии с другими странами, пишет Reuters.

"Настало время, чтобы мы сами сделали шаг и определили свое будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами", - сказал он.

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Отмечается, что движение за независимость набирает обороты в Гренландии в последние годы отчасти из-за разоблачений неправомерных действий датских властей в XX веке, включая кампанию по принудительному контролю рождаемости, начатую в 1960-х годах.

До 1953 года Гренландия была датской колонией, но сейчас является самоуправляемой территорией Дании, а в 2009 году получила право провозгласить независимость в результате голосования. В 2023 году правительство Гренландии представило первый проект конституции. Эгеде сказал:

"История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к достижению полного равенства. Настало время нашей стране сделать следующий шаг. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий для сотрудничества - которые можно назвать оковами колониализма - и двигаться вперед".

Он добавил, что решение о независимости должен принять народ Гренландии, но не сказал, когда может состояться голосование.

Ситуация в Гренландии

Хотя большинство из 57 000 жителей Гренландии поддерживают независимость, существуют разногласия по поводу сроков и потенциального влияния на уровень жизни.

Правительство Гренландии дважды отклоняло предложения Трампа о покупке острова - в 2019 году и в прошлом году. Географически, столица Гренландии Нуук находится ближе к Нью-Йорку, чем датская столица Копенгаген.

Несмотря на богатство минеральных, нефтяных и газовых ресурсов, экономика Гренландии остается хрупкой, в значительной степени зависящей от рыболовства и ежегодных дотаций из Дании.

Недавно правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии. Это решение приняли всего через несколько часов после того, как Дональд Трамп выразил желание присоединить остров к США.

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