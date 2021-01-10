Президент США Дональд Трамп не исключает того, что против него будет начат процесс импичмента.
Об этом сообщают CNN.
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Как пишет издание, Трамп ищет защитников, которые могли бы представлять его интересы в случае импичмента. В частности, он хочет, чтобы его интересы представляли экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц.
Дершовиц заявил, что для него "было бы честью и привилегией защищать Конституцию США и первую поправку от партийных попыток превратить Конституцию в оружие".
Два конгрессмена-республиканца, являющиеся бывшими союзниками Трампа, говорят, что поддержат импичмент президенту за его роль в нападении на Капитолий, "если статьи будут разумными". Первым республиканцем, публично призвавшим к отставке Трампа, была сенатор Лиза Мурковски.
Что думают в Сенате об импичменте
Спикер Пелоси и ее команда рассматривают вариант проведения быстрого процесса импичмента.
Пелоси прямолинейно предупредила, что Палата представителей отправит Трампа в отставку за «подстрекательские действия» с целью поощрения беспорядков в здании Капитолия. В то же время начало процесса импичмента не означает, что Конгресс сможет устранить Трампа от власти.
Отношение Байдена к ситуации
8 января 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе США представители Демократической партии намерены начать процесс импичмента президента Дональда Трампа, но его преемник Джо Байден не заинтересован в этом.
Выборы в США: что нужно знать
- 6 января 2021 года во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента США. После выступления Трампа сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.
- 7 января 2021 года обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдена.
- После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
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