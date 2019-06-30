"Великий день": стало известно, о чем говорили Трамп и Ким Чен Ын на границе двух Корей
Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном о возобновлении двусторонних переговоров по ядерной проблеме.
Об этом пишет Радио Свобода. Такое заявление Трамп сделал после своей почти часовой встречи с Кимом 30 июня.
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Он назвал встречу, которая проходила за закрытыми дверями «великим днем для всего мира». Дональд Трамп также пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном о возобновлении двусторонних переговоров по ядерной проблеме.
После встречи в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями лидеры провели переговоры на южнокорейской стороне. На время к беседе присоединился и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 30 июня, Трамп вновь встретился с Ким Чен Ыном.