"Великий день": стало известно, о чем говорили Трамп и Ким Чен Ын на границе двух Корей

Трамп заявил, что договорился с Ким Чен Ыном о возобновлении переговоров по ядерной проблеме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном о возобновлении двусторонних переговоров по ядерной проблеме.

Об этом пишет Радио Свобода. Такое заявление Трамп сделал после своей почти часовой встречи с Кимом 30 июня.

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Он назвал встречу, которая проходила за закрытыми дверями «великим днем для всего мира». Дональд Трамп также пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.